Warten auf die letzte Ruhe

Eine drängelnde Masse schiebt sich zum Staples Center in Los Angeles, um Michael Jacksons Begräbnis mitzuerleben - die lange Zeit des Wartens auf den ersten Blick auf den Sarg, untermalt von traurigen Gesangseinlagen unterschiedlicher Schnulzen-Sänger wie Mariah Carey oder Lionel Richie, konnte bei der Übertragung am Dienstag in ORF 1 überzeugend eingefangen werden.
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Moderator Roman Rafreider und Vor-Ort-Korrespondentin Nadja Bernhard gelang es dabei nicht immer, diese Zeit mit sinnvollen Texteinlagen zu füllen. Letztere musste man mitunter minutenlang bei ihrem verkrampften, wortlosen Lächeln in die Kamera betrachten. Rafreider gewann letztendlich wieder an Sympathie, indem er Pietät bewies: Nur einmal ließ er die Szene von Jacksons weinender Tochter Paris wiederholen, "denn dieses Bild wird leider Millionen Mal um die Welt gehen."