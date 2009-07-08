Warten auf die letzte Ruhe

Moderator Roman Rafreider und Vor-Ort-Korrespondentin Nadja Bernhard gelang es dabei nicht immer, diese Zeit mit sinnvollen Texteinlagen zu füllen. Letztere musste man mitunter minutenlang bei ihrem verkrampften, wortlosen Lächeln in die Kamera betrachten. Rafreider gewann letztendlich wieder an Sympathie, indem er Pietät bewies: Nur einmal ließ er die Szene von Jacksons weinender Tochter Paris wiederholen, "denn dieses Bild wird leider Millionen Mal um die Welt gehen."