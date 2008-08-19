Warten auf John Cleese

Gehen Sie heute früh schlafen, denn morgen könnte es wieder spät werden: Der ORF bleibt nämlich seiner alten Gewohnheit treu und sendet auch in der Donnerstag-Sommernacht das Beste zum Schluss. Und so muss man bis 0.20 Uhr durchhalten, um "Fawlty Towers" zu sehen. Freilich, die vier "Magic Mushrooms" als Einstieg in die Sommernacht waren heuer eine positive Überraschung, und die Kabarett-Mitschnitte könnten gerne länger dauern. Beim "Willkommen Österreich"-Wurlitzer wird es dann allerdings ein bisschen zäh - die Gags von Grissemann und Stermann waren schon einmal besser. Und wenn danach Gevatter Tod zum x-ten Mal im U-Bahn-Waggon "Herr Wiesinger!" brüllt, ist das eigentlich nimmer "echt fett". Ein Lichtblick ist dafür "Die Sendung ohne Namen" - das eigenwillige Format gewährt morgen übrigens einen Blick hinter die Kulissen.