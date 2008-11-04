Warten Sie doch auf die Zeitung!

Ich persönlich habe mir die durchwachte Nacht übrigens erspart. Im Morgenjournal erfahre ich früh genug, wer der neue Präsident ist. Und für die tiefschürfenden Hintergrundinformationen greife ich dann morgen früh ganz gemütlich zur "Wiener Zeitung". Ganz ohne Augenringe. Das Gute an den Printmedien ist schließlich, dass man sie auch zeitversetzt konsumieren kann - ohne das Gefühl, etwas versäumt zu haben . . .