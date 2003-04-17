"Wartungsdienst" für Steuerrichtlinien

Amtliche Steuerrichtlinien altern schnell; oft sind sie schon nach einem Jahr reif fürs Antiquariat. Gesetzesnovellen, Judikatur und geänderte Rechtsmeinungen in den obersten Etagen des Fiskus führen dazu, dass die Dogmenpakete des Ministeriums ständig als überholt, unaktuell oder durchlöchert anzusehen sind. Das trifft besonders auf die Lohnsteuerrichtlinien zu, die im Jahr durchschnittlich drei Dutzend Änderungen erfahren. Das rechtfertigt einen "laufenden Wartungsdienst", und einen solchen hat die Finanz jetzt tatsächlich eingerichtet. In einem soeben veröffentlichten Änderungserlass werden mehr als 50 Abschnitte der "LRL" aktualisiert. Die "Wiener Zeitung" zitiert einige wichtige Passagen.