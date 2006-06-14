Warum das Ölgeld nicht den Wiederaufbau im Irak antreibt

Tatsächlich könnte der Irak heuer beim derzeit hohen Ölpreis mindestens 20 Milliarden Dollar erwirtschaften. Derzeit werden aber noch rund 80 Prozent der Einnahmen für Regierungsgehälter, Lebensmittel- und Benzinsubventionen, Pensionen und ähnliches verwendet. Für den Wiederaufbau von Schulen, Spitälern oder Energieversorgung bleibt da wenig Geld über. Experten beklagen, dass auch die notwendige Modernisierung der Ölfelder nicht erfolgt.



Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen sind da die Aufständischen: Nicht nur, dass die Pipelines einfach zu treffendes Angriffsobjekt sind, fließt auch viel Geld, dass eigentlich für die Infrastruktur nötig wäre, in Sicherheitsmaßnahmen. Zum anderen geht viel gefördertes Öl durch Schmuggel oder Diebstahl verloren.



Bush greift allerdings zu kurz, wenn er die Vernachlässigung der Ölfelder nur dem gestürzten Machthaber Saddam Hussein anlastet. Auch die Kontrolle der Wiederaufbaumaßnahmen hat versagt - sogar bei den Amerikanern selbst. Die "New York Times" berichtete Ende April über die gescheiterte Wiedererrichtung einer Pipeline aus dem nordirakischen Kirkuk in die Türkei, die von US-Bomben zerstört worden war. Beauftragt war Halliburton, die Ölfirma, deren Aufsichtsratvorsitzender einst Dick Cheney hieß, heute US-Vizepräsident. Trotz der Warnungen der eigenen Konsulenten, der Boden eigne sich nicht für die nötigen Bohrlöcher, wurden die Arbeiten über Monate hin fortgesetzt - bis 75 Millionen Dollar verpulvert waren.