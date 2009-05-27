Warum mehr mehr ist

Die Fluktuation bedingt eine geringe Planungssicherheit, die langfristige Investitionen vor allem für kleinere Klubs erschwert. Nicht zuletzt deshalb stehen in Altach, Mattersburg, Kapfenberg, Linz, Grödig und Co. alte, kleine bis katastrophale Stadien - ohne Hoffnung auf Neubauten. Kurzfristig ist eine Aufstockung auf 16 Teams, egal in welcher Liga, ein Problem. Es gibt weniger Geld, weil es weniger Runden gibt, die Attraktivität sinkt. Langfristig aber haben kleine Vereine die Chance, etwas aufzubauen, dadurch würde die Attraktivität wieder steigen. Das Problem: Langfristiges Denken ist nicht gerade die Stärke der Klubchefs.