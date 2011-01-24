Warum nur Armstrong?

Im Radsport, so erzählt man, herrscht Omertà, das Gesetz des Schweigens. Gewiss, ab und zu erzählt wer was. Doch die Erwischten erzählen über sich, über das System, selten aber beschuldigen sie andere Athleten. Bei Lance Armstrong ist das anders: Die ehemaligen Radprofis Floyd Landis, Frenkie Andreu und Greg LeMond, einstige Masseure und Mechaniker meldeten sich mit Anschuldigungen. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt fragt man sich, warum nur bei ihm, dem Besten? Zumal in den USA die Lust, Helden fallen zu sehen, nicht so ausgeprägt ist wie hierzulande. Irgendwas dürfte der Mann falsch gemacht haben.



Siehe auch:Lautes Getöse bei leisem Abschied