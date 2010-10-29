Warum wir lieber Kürbisse schnitzen, als dem Tod ins Gesicht zu lachen

Dass Halloween aus den USA zu uns gekommen ist, wissen die meisten. Was dabei eigentlich gefeiert wird, die wenigsten. Auch in den USA. Dass sich der Begriff von "All Hallows Even", also Allerheiligenabend, ableitet, stellt die zeitliche Verbindung zur europäisch-christlichen Tradition her. Was hier eigentlich gefeiert wird, ist jedoch nicht restlos geklärt. Irische Auswanderer dürften die Idee in die USA mitgebracht haben - ein Brauchtum, das zu einem der wichtigsten US-Volksfeste wurde.



Man muss nicht so weit gehen wie einige konservative christliche Gruppen, die in Halloween die Gefahr des Missbrauchs satanistischer Vereinigungen orten - zumindest die jüngste und äußerst unreflektierte Übernahme nach Europa ist unschwer als Konsumstrategie zu entlarven. Und man muss sich nicht als Kulturpessimist outen, um die mediale und reale Globalisierung als Triebkraft dahinter auszumachen.



Das Argument, Kinder hätten so viel Spaß am Schnitzen und Basteln, ist ein schwaches. Oder ein trauriges, das vor allem etwas über die Fantasielosigkeit von Eltern aussagt.



Wie eine Gesellschaft mit dem Tod umgeht, sagt viel über sie aus. Mit Religion haben diese Rituale meist wenig zu tun. Und das nicht erst, seit Konsum und Spaß als Götzen verehrt werden. Im rationalen Europa ist der Tod eher ein Störfaktor, der an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Oder ganz ausgeblendet.



Die Rückkehr zur mitunter betulich gewordenen Besinnlichkeit, ist sicher nicht die einzige Lösung. Und Brauchtum zu übernehmen - auch aus Amerika -, ist an sich kein Verbrechen. Man muss die Feste schließlich nicht nur feiern, wie sie fallen.



Aber wenn schon ein Totenkult aus Amerika, dann doch lieber der mittlerweile ins Christentum eingewobene mexikanische "Tag der Toten", der auch von Halloween verdrängt zu werden droht - ein farbenprächtiges Familien- und Volksfest zu Ehren der Toten.



Vielleicht hätte das auch Auswirkungen auf unseren Umgang mit Alter und Tod - dem Tod mit einem Lachen zu begegnen statt mit einer verzerrten Fratze.