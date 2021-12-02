Was an türkisen Schatten bleiben könnte

Es ist kein Ende mit Schrecken, sondern ein erwartbares, das sich nun über Wochen, eigentlich Monate hinzog. Sebastian Kurz bezeichnet diese Zeit bis zu seinem endgültigen Abgang als "kraftraubend und zehrend", als Zeit, die "in mir meine eigene Flamme ein bisschen kleiner hat werden lassen", als eine "Abfolge von Vorwürfen, Anschuldigungen, Verfahren", die anstelle des "Wettbewerb der besten Ideen, wie ich Politik immer verstanden habe", getreten sei.



Ob es den genannten Wettbewerb der besten Ideen aber in der türkisen ÖVP unter der Führung von Kurz in der Politik aber gab, darf getrost in Frage gestellt werden. Welchen Abdruck hinterlässt Kurz? Was aber bleibt von der türkisen Prägung und der persönlichen Handschrift von Kurz erhalten?

Mögliches Ende der kontrollierten Kommunikation

Konsequent beantwortete Kurz nach seinem Statement nur eine Frage der Medien - und auch diese wieder nicht ganz. Zu seinem zukünftigen Weg ließ er nur wissen, dass er nun "Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen" werde. Kurz und sein Team verpasste der türkisen ÖVP nicht nur einen neuen farblichen Anstrich. Er hielt auch die Botschaften zusammen, sagte an der Spitze knapp und klar, was warum politisch zu passieren hat. Mit dem türkisen Stil wurde es - wie schon bei Jörg Haider - wieder Usus, Fragen von Journalistinnen und Journalisten auszuweichen und statt Antworten nochmals die vorbereiteten Botschaften zu senden.



Gut dazu passt, dass Kurz die ÖVP ins Social-Media-Zeitalter transferierte. Er steigerte, so wie es die FPÖ und Heinz-Christian Strache bereits vorgelebt hatten, die Zugriffszahlen. Der Vorteil bei eigenen Videos ist auch, nicht durch Medienfragen unterbrochen werden zu können. Politisch vormals wichtige Akteurinnen und Akteure - das Parlament, Landeshauptleute, Ministerinnen und Minister, Teilorganisationen wie die Bünde - wurden in der Öffentlichkeit zur kommunikativen Verstärkung degradiert. "Man kann das als Message Control oder professionelle Kommunikation bezeichnen", sagt Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. "Der Grat dazwischen ist schmal. Zum Teil haben es Kurz und sein Team auch überzogen."



Zwei Beispiele unter vielen: Noch zwei Tage vor seinem Rücktritt als Kanzler am 9. Oktober unterzeichnete die gesamte ÖVP-Ministerriege einen Brief mit einem Bekenntnis zu Kurz als Kanzler. "Nur durch die Führung" von ihm seien (Wahl-)Erfolge gelungen, das Programm trage "ganz klar seine Handschrift". "Eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben." Am 8. Oktober ritt ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger erneut aus, um die Ermittelnden gegen die ÖVP und Sebastian Kurz als "linke Zellen" zu diffamieren. Erst dann führte der intern offenbar bereits laute Protest aus den Ländern dazu, dass Kurz als Kanzler zurücktrat. Ob die künftige Person im Amt es nochmals schafft, Partei und mächtige, kritische Stimmen so wie Kurz zu disziplinieren und unter Kontrolle zu halten, ist freilich fraglich.

Machtpolitische übertönen inhaltliche Erfolge