Was braucht die OeNB wirklich für ihren Betrieb?

Im Euroverbund gibt es geänderte Aufgabenstellungen für die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), sagte Finanzstaatssekretär Alfred Finz am Freitag gegenüber der "Wiener Zeitung" und appellierte damit indirekt an die OeNB, ihre Beteiligungen abzuspecken (wie etwa den über die Münze Österreich gehaltenen Anteil an den Casinos Austria). Derzeit gebe von Seiten der Bundesregierung diesbezüglich nur Gespräche und Anregungen, da etwas anderes rechtlich gar nicht möglich sei, so Finz. Aus Sicht der Bundesregierung gehe es bei einem eventuellen Verkauf der Casino-Anteile nicht um das Stopfen von Budgetlöchern (die Republik Österreich ist Hälfteeigentümer der OeNB), sondern das Geld würde in einen Zukunftsfonds für Forschung und Innovation fließen, so der Finanzstaatssekretär.