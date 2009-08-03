Was darfs denn sein?

Sollte es tatsächlich an drei Millionen Euro scheitern, dass Österreich sein bestes Stadion in seiner jetzigen Größe behalten darf, sagt das viel über die Bedeutung des Fußballs hierzulande aus. Die enormen öffentlichen Ausgaben für die EM 2008 wurden mit dem nachhaltigen Effekt der Euro argumentiert, darunter auch die neuen Stadien. Nun kommen alle Beteiligten drauf, dass es keinen Bedarf für ein weiteres Kleinstadion gibt. Vorher hat sich offenbar niemand damit auseinandergesetzt. Auch der Fußball-Verband nicht, der froh war, dass das Problemstadion am Wörthersee überhaupt fertig wurde. Bisher hat die Arena rund 67 Millionen Euro gekostet. Nun stellt sich die Frage: Will man ein Kleinstadion, das keiner braucht, für 82 Millionen oder ein mittelgroßes für 85 Millionen? Sollte keine schwierige Entscheidung sein.