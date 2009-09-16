Was denkt sich Richard Lugner?

Ist der Unternehmer in den Ruin abgerutscht und kann ohne die TV-Gage nicht leben? Oder hat er einfach einen pathologischen Drang, sein Privatleben derart an die Öffentlichkeit zu zerren?



Vielleicht ist es aber auch ganz anders, wer weiß? Meine Vision: Herr Lugner sitzt montagabends mit seiner in Wahrheit intakten Familie daheim und zerkugelt sich darüber, welchen Blödsinn sich die ATV-Seher anschauen. Ich hoffe es jedenfalls. Denn dass der Mann vor der Kamera authentisch sein soll, will ich einfach nicht glauben . . .