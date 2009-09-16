Was denkt sich Richard Lugner?

Haben Sie es gesehen? Wie der Baumeister der Nation auf ATV vor laufender Kamera mit seinem aktuellen Gspusi Nina gestritten hat und vor Eifersucht ausgerastet ist? Da stellt man sich dann schon die Frage: Was geht in Richard Lugner vor? Warum exhibitioniert er sich seit Jahren vor der ATV-Kamera?
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Ist der Unternehmer in den Ruin abgerutscht und kann ohne die TV-Gage nicht leben? Oder hat er einfach einen pathologischen Drang, sein Privatleben derart an die Öffentlichkeit zu zerren?
Vielleicht ist es aber auch ganz anders, wer weiß? Meine Vision: Herr Lugner sitzt montagabends mit seiner in Wahrheit intakten Familie daheim und zerkugelt sich darüber, welchen Blödsinn sich die ATV-Seher anschauen. Ich hoffe es jedenfalls. Denn dass der Mann vor der Kamera authentisch sein soll, will ich einfach nicht glauben . . .