Was es mit dem "Teuro" auf sich hat

1.500 deutsche und 250 österreichische Versuchspersonen bekamen Speisekarten eines Restaurants vorgelegt, in denen die Preise in D-Mark bzw. Schilling ausgezeichnet waren. Anschließend erhielten sie die "neue" Version der Karte mit Euro-Preisen. Die Probanden sollten möglichst genau einschätzen, ob bzw. in welchem Umfang sich die Preise verändert haben.



Das Resultat: Bei Steigerungen um 15% glaubten viele an Erhöhungen von 20 bis 25%. Wurde exakt umgerechnet, gingen die Probanden von Steigerungen um 10% aus. Waren die Speisen um 15% billiger, hatten viele das Gefühl, die Preise seien stabil geblieben.



"Es handelt sich um eine selektive Fehlerkorrektur, die nur nicht-erwartungsgemäße Fehler korrigiert", erläutert Schulz-Hardt. Ergibt eine Kopfrechnung einen niedrigeren Preis als erwartet, wird noch einmal gerechnet - im umgekehrten Fall nicht.



"Man darf zwei Dinge nicht miteinander verwechseln", erklärt Karl Kollmann, Konsumentenschützer in der Arbeiterkammer (AK) im Gespräch mit der "Wiener Zeitung": "Die Leute haben natürlich gemerkt: Aha, in dem Gasthaus ist das Bier teurer geworden. Und dann haben sie von dem Einzelfall auf alles geschlossen." Laufende AK-Erhebungen seit der ersten Jahreshälfte 2002 "quer durch sämtliche Gaststätten" ergaben laut Kollmann: Die Hälfte der heimischen Betriebe war "brav", die Hälfte "schlimm".