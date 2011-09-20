Was es nur im Cup gibt

Am Ende wird es vermutlich nur eine kurze Meldung sein, sollte Rapid wie erwartet Bad Vöslau klar bezwingen. Doch in Bad Vöslau und um Bad Vöslau herum wird man sich wohl noch lange von diesem Spiel erzählen. Genauso wie in St. Margarethen, wo Wacker Innsbruck gastiert, oder in Allerheiligen, das Besuch von der Austria erhält. Mag sein, dass die Setzung der Bundesligisten, die in den ersten Runden nicht aufeinandertreffen können, dem Cup in der Anfangsphase etwas die Spannung nimmt. Doch die Setzung gewährleistet eben solche Partien zwischen kleinen und großen Klubs. Für diese Dorfvereine ist ein Gastspiel von Rapid unvergesslich. Es sind Spiele, die, gleich wie sie ausgehen, besondere Geschichten schreiben.