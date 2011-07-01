Was glauben Sie, wo ich morgen stehen werde?

Ich kenne Menschen, die wissen jetzt schon, wo, wann und wie sie den Urlaub im nächsten Jahr verbringen werden. Und da sprechen wir nicht nur von den Sommerferien. Den Winterurlaub für 2012 haben die auch schon längst gecheckt. Inklusive Sitzplatzreservierung im Flugzeug und so. Gerade dass sie ihre Badetücher nicht schon vorab nach Mallorca schicken. Damit die besten Plätze am Pool im übernächsten Juli auch wirklich belegt sind, wenn sie dann endlich dort antanzen. Gerade das tun sie nicht. Aber sonst tun sie alles, um die angeblich schönste Zeit des Jahres perfekt vorauszuplanen. Zielgerecht und zeitgenau. Das sind die Urlaubsprofis. Ich beobachte ihr Treiben mit unverhohlener Begeisterung. Weil was den Urlaub angeht, bin ich absoluter Amateur. Ich schaffe ja nicht einmal das Kofferpacken. Noch jedes Mal habe ich irgendwas vergessen. Den Reisepass hat es noch nie erwischt. Aber ansonsten führt die Liste meiner Kopflosigkeit quer durch den gesamten Haushalt. Manchmal kann das ganz schön nervig werden. Wer jemals probiert hat, auf einer vom Alltag abgeschotteten Malediveninsel Unterhosen zu kaufen, weiß wovon ich spreche. FKK könnte die Lösung sein. In Frankreich gibt es Feriensiedlungen, da darfst du selbst im Supermarkt dein Einkaufswagerl splitterfasernackt durch die Gänge schieben. Da ist es quasi wurst, wenn du das Lieblingshemd daheim vergessen hast. Wahrscheinlich geht es all diesen Pauschalnudisten gar nicht so sehr um die nackte Haut. Wahrscheinlich sind die alle nur so komisch drauf wie ich. "Warum nicht gleich nach Cap d’Agde? Da brauchst du nichts weiter als ein gutes Sonnenöl und falls du das wirklich auch daheim vergisst, kannst du es jederzeit nackt im Shop einkaufen. Und das Bekleidungsproblem in der Strandbar wäre auch gelöst." Das denken die sich. Wahrscheinlich ist das wirklich so.



Die haben es gut. Ich darf aber auf die langen Hosen nicht vergessen. Weil gleich geht es los nach Rom. Und in den Vatikan kommst du in kurzen Hosen unter Garantie nicht rein. Ein Urlaubprofi hat mir geraten, die Eintrittskarten fürs Museum vorab im Internet zu reservieren. "Damit Du nicht mit all den anderen Deppen in der Schlange stehen musst." Vor drei Wochen hat er mir das gesagt. Was glauben Sie, wo ich morgen stehen werde?