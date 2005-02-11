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Was Gruppenbesteuerung bringt

Von PR-Einschaltung

Wirtschaft

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- Über 50% Kapitalbeteiligung genügt

- Organisatorische, wirtschaftliche Eingliederung und Ergebnisabführungsvertrag entfallen

- Verlustverrechnung mit späterer Nachversteuerung in Gewinnsituation über die Grenze zulässig

- Joint Ventures sind möglich (Kerngesellschafter von 40% erforderlich)

- Firmenwertabschreibung nationaler Beteiligungen (auf 15 Jahre, maximal 50% der Anschaffungskosten)

- "Finanzholding" kann Gruppenmutter sein

- Gruppenruling der Finanzverwaltung mit einer dreijährigen Bindungsdauer