Was Gruppenbesteuerung bringt

- Über 50% Kapitalbeteiligung genügt



- Organisatorische, wirtschaftliche Eingliederung und Ergebnisabführungsvertrag entfallen



- Verlustverrechnung mit späterer Nachversteuerung in Gewinnsituation über die Grenze zulässig



- Joint Ventures sind möglich (Kerngesellschafter von 40% erforderlich)



- Firmenwertabschreibung nationaler Beteiligungen (auf 15 Jahre, maximal 50% der Anschaffungskosten)



- "Finanzholding" kann Gruppenmutter sein



- Gruppenruling der Finanzverwaltung mit einer dreijährigen Bindungsdauer