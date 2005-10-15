Was hilft Frau Erika? Generika!

Die Informations-Kampagne soll helfen, Kosten zu sparen, sind sich Erich Laminger, Vorsitzender des Hauptverbandes und Wolfgang Andiel, Obmann des Österreichischen Generikaverbandes einig. Bisher liege der Generika-Anteil aller Verordnungen bei 15,4 Prozent. "Das Potenzial könnte jedoch bei 35,3 Prozent liegen", sagte Laminger. Generika seien um bis zu 48 Prozent billiger als Originale. "Bei einer Steigerung der Verordnungen um ein Prozent, liegt die Kostenersparnis bei minus einem halben Prozent", so Laminger. Das Ersparte wäre natürlich da, um Defizite auszugleichen, aber auch um Innovationen zu finanzieren. Der Skepsis gegenüber Generika kann Laminger nichts abgewinnen. Die nachgeahmten Medikamente hätten denselben therapeutischen Nutzen wie die Originalen.



Ob ein Medikament von den Krankenkassen bezahlt werde oder nicht, wird zunehmend nach ökonomisch-bürokratischen und nicht nach medizinisch-menschlichen Gesichtspunkten beurteilt, kritisierte Pharmig-Generalsekretär Jan Huber am Freitag die Kampagne.