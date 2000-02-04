Was ich vermissen werde

" . . . und nächsten Sonntag wird ein neuer Guglhupf serviert!" Doch nicht für mich. Spätestens wenn die Kennmelodie erklingt, schalte ich immer um. Mag ja sein, dass dieses kabarettistische Uralt-



Gebäck tatsächlich Woche für Woche neu zubereitet wird, die Zutaten aber sind ranzig und das Salz schal geworden. Und erst die Köche und das Servierpersonal? Brrr! Doch zum Glück gab es stets eine



herrliche Ausweichmöglichkeit: "Sunday Brunch" auf Blue Danube Radio. Ein unvergleichlicher Musik-Mix voller Überraschungen. Und dazu Paul Cattys Stimme: aufgeregt, staunend, raunend und hin und



wieder nach Luft und nach Worten ringend: Ja, so spannend und atemberaubend kann Musik(Präsentation) sein!



Darauf werde ich nun, da BDR eingestellt wurde und für Klassik im neuen Jugendsender FM4 kein Platz mehr ist, verzichten müssen. Und Alternativen sind nicht in Sicht: Nicht einmal Radio Stephansdom,



ansonsten ein verlässlicher Einspringer, bietet sich an: Schon um 10.15 Uhr gibt es dort (wann denn auch sonst!) die Übertragung des Gottesdiensts. Das aber ist nicht das, was ich bei meinem



ausgedehnten Sonntags-Brunch brauchen kann.



Zwei Vorschläge: Wäre es nicht überlegenswert, Paul Catty in die Riege der exzellenten Moderatorinnen und Moderatoren der Ö1-"Pasticcio"-Sendungen aufzunehmen? Oder könnte man nicht die schon recht



antiquierte "Du holde Kunst" am Sonntagmorgen streichen und durch eine Sendung mit Paul Catty ersetzen?