Was in Österreich Normalität ist

Auch was die vor einem Jahr unter dem Titel "Universität Österreich 2025" erarbeiteten Empfehlungen anlangt, gibt sich Ratspräsident Jürgen Mittelstraß keinen Illusionen hin: "Sie haben nichts erreicht, sie sind nicht einmal wahrgenommen worden."



Dabei stand dort auch: "Für Einrichtungen der außeruniversitären Forschung, speziell in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sollte eine Integration in Universitäten geprüft werden." Aber nicht nur Mittelstraß weiß und spricht es auch aus: Wenn nun im Zuge der Kürzung beziehungsweise Streichung der Basissubventionen für solche Institute eine solche Integration angedacht wird, beruht dies nicht auf Nachdenken über ein effizientes Wissenschaftssystem, sondern in erster Linie auf Sparbudget-Überlegungen. Das ist leider österreichische Normalität.