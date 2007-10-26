Was ist bitteschön ein Kabinett?

Auf der Site können sich (nicht nur) Kinder darüber informieren, welche Aufgaben die Bundesregierung hat, worin die Tätigkeit des Bundeskanzlers besteht und wie Gesetze entstehen.



In einem Video-Interview stellt sich Alfred Gusenbauer den Fragen zweier Schulkinder. Breiten Raum nimmt ein Lexikon ein, in dem Begriffe wie "Bundesstaat", "Kabinett" und "Verfassung" erklärt werden.



Ergänzt wird die erste Fassung von Kanzler4Kids durch eine Darstellung des Bundeskanzleramts und aktuelle Nachrichten.

Interaktive Entwicklung

Wie aus dem Bundeskanzleramt zu hören war, soll das Angebot auf der Basis von Fragen und Anregungen der jungen Leserinnen und Leser kontinuierlich zu einem Informationsportal für 9-13jährige wachsen.

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Kanzler4Kids