Was ist die CBU ?

In der Aussendung heißt es, die CBU verstehe sich als "Sammelbecken konservativer Kräfte mit einer weltoffenen wirtschaftsliberalen Einstellung." Laut der Mitteilung denkt man an ein Antreten bei den Gemeinderatswahlen in Tirol sowie bei den Landtagswahlen im Burgenland.



Der Slogan der CBU lautet "Wir sind WIRKLICH für die Menschen da".