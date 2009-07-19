Was ist die CBU ?

Nach der Vorstandssitzung des BZÖ-Tirol am 13. Juli in Ebbs erklärten 8 von 12 Vorstandsmitgliedern (darunter beide Stellvertreter Hubers, sowie auch die ehemalige Landesparteiobfrau) ihren Rücktritt sowie den Austritt aus dem BZÖ-Tirol. In einer Presseaussendung kündigten sie an sich in der Christlich Bürgerlichen Union (CBU) politisch neu zu organisieren.
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In der Aussendung heißt es, die CBU verstehe sich als "Sammelbecken konservativer Kräfte mit einer weltoffenen wirtschaftsliberalen Einstellung." Laut der Mitteilung denkt man an ein Antreten bei den Gemeinderatswahlen in Tirol sowie bei den Landtagswahlen im Burgenland.
Der Slogan der CBU lautet "Wir sind WIRKLICH für die Menschen da".