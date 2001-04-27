Was kostet die Erweiterung?

Die Osterweiterung werde teurer sein als bisher angenommen, meinte zuletzt EU-Kommissarin de Palacio, ohne eine Summe zu nennen. Erweiterungskommissar Verheugen nimmt jedoch an, die Kosten für die Erweiterung dürften geringer sein als ursprünglich erwartet. Die von der EU bis 2006 vorgesehenen 79,3 Mrd. Euro (1.091 Mrd. S) würden "mit Sicherheit nicht voll- ständig gebraucht".



Die Erweiterung um zehn Länder ab 2006 werde 220 bis 345 Mrd. S kosten, so die Kommission im Februar. "Es gibt keine Berechnungen", erklärte Agrarkommissar Fischler auf Anfrage der "Wiener Zeitung". Die offene Frage nach den Kosten für die Erweiterung stieß in der Vergangenheit u.a. bei der AK auf Kritik.