Was man glauben soll

Die Beobachter glauben den Athleten, sie müssen ihnen glauben, sonst macht das Zusehen keinen Spaß. Die Zuschauer glauben an die Sauberkeit und den fairen Wettkampf. Alberto Contador glaubt nun an das Fleisch und seine eigene Unschuld. Glauben ihm die Fans? Wird ihm die Gerichtsbarkeit des Sports glauben? Das Kürzel AC tauchte in den Unterlagen des Fuentes-Skandals auf, ehe es auf einmal verschwand. AC soll ein Kunde des Dopingarztes gewesen sein. AC für Alberto Contador? Das darf man ruhig glauben. Oder man glaubt einfach gar nichts mehr.