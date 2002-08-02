Was soll nach Saddam kommen?

Nachdem in der US-Presse wochenlang immer wieder über verschiedene Kriegspläne der US-Militärs berichtet wurde, wollte der Kongress nun einmal Bilanz ziehen und eine klare Einschätzung über die Gefahr haben, die der Irak darstellt, und welche Gefahren bei einem möglichen Militärschlag für die US-Soldaten bestehen.



Zugleich wollte der Kongress einen Pflock einschlagen und gegenüber dem Weißen Haus klarmachen, dass er bei einem Militärschlag ein Wörtchen mitreden möchte. Ob dies allerdings so sein wird, ist ungewiss. Präsident George W. Bush hat es bisher offen gelassen, ob er die Bewilligung des Kongresses einholen würde. Er fühlt sich nämlich bereits durch den Kongressbeschluss ermächtigt, der ihm nach dem 11. September das Recht gibt, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus Militär einzusetzen. Doch genau hier sehen Kritiker keinen direkten Zusammenhang zwischen den Terroristen, die die USA bedrohen, und Saddam Hussein.



Des ehemaligen UN-Waffeninspekteurs Richard Butlers Erklärung, Saddam Hussein sei zwar äußerst gefährlich, aber er werde sicher nicht seine Massenvernichtungswaffen an Terroristen weitergeben, weil er sie als "unauslöschliche Quelle seiner Macht" ansehe, wurde denn auch gerne gehört.



Der republikanische Minderheitsführer Trent Lott betonte deshalb eine andere Verbindung, nämlich Hinweise darauf, dass El-Kaida-Terroristen im Irak seien. Der demokratische Mehrheitsführer Tom Daschle wies dies umgehend zurück. Er kenne keine Geheimdiensterkenntnisse, die darauf hinwiesen. Der Demokrat Paul Wellstone fasste die Lage so zusammen: "Ich glaube nicht, dass die Regierung bisher überzeugende Argumente für einen Militärschlag gegen den Irak hat." Sogar der einflussreiche Republikaner Richard Lugar erklärte, ein Schlag gegen den Irak sei keine Entscheidung, die man der Bevölkerung einfach so auftischen könne. Jüngsten Umfragen zufolge kann Bush aber mit breiter Zustimmung seiner Landsleute rechnen.



Umstritten ist die Militäraktion aber nach wie vor in der Regierung selbst: Außenminister Colin Powells Zurückhaltung ist bekannt. Der Ausgang seines Ringens mit den Falken ist ungewiss. Wie der Leiter des Außenpolitischen Ausschusses im Senat, Joseph Biden, betonte, spießt es sich auch bei der Frage: Was kommt nach Saddam?



Aus den Reihen von Amerikas Verbündeten, von Frankreich, Deutschland, Jordanien, kamen zuletzt scharfe Warnungen. Zustimmung signalisierte lediglich Großbritannien; die Türkei scheint sich mit der Aussicht auf den Irak-Krieg abgefunden zu haben: Sie hat jetzt fixe Zusagen über Raketen, Militärhilfe und Gelder, die ihr Bushs Vater 1991 versprochen, aber nicht gegeben hatte.