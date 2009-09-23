Was wir wissen

Wenn es nicht gerade die Wirtschaftskrise ist oder die globale Erwärmung, vor der wir uns fürchten, dann eben die Schweine- oder Neue Grippe. Das Ö1-"Radiokolleg" dieser Woche versucht, das Thema Influenza-Epidemien wissenschaftlich aufzuarbeiten und wollte am Dienstag die Ursachen der spanischen Grippe von 1918/19 beleuchten. Nach etlichen Erklärungsversuchen verkündete zu guter Letzt ein Wissenschafter, das damalige Virus könne seinen Ursprung in etwas haben, "an das wir nicht denken und das irgendwo auf der Welt entsteht".