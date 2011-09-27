Was wirklich gefehlt hat

Die Nachricht, dass Andreas Ivanschitz wieder ins Nationalteam berufen wurde, hat es auf die Internetseiten von Fifa, Uefa oder auch dem deutschen "Kicker" geschafft. Und zweifellos ist diese Tatsache eine Meldung wert, schließlich war Ivanschitz lange Kapitän dieser Mannschaft. In erster Linie ist es für Ivanschitz aber selbst wichtig, sich wieder als einer der besten Kicker des Landes fühlen zu können.



Für künftige Erfolge des Nationalteams ist die Personalie Ivanschitz aber gar nicht so wichtig. Mittlerweile hat gerade das offensive Mittelfeld durch Spieler wie Arnautovic, Junuzovic, Kavlak und Alaba Zuwachs bekommen. Ivanschitz hat unbestritten große Qualitäten, er hat sich aber nie zur unersetzlichen Größe entwickelt. Das macht auch nichts. Viel wichtiger ist ohnehin, dass nun Professionalität ins Team einkehrt. Denn die hat in den vergangenen Jahren eher gefehlt als Ivanschitz.

Siehe auch:



Porträt Andreas Ivanschitz

Comeback im Nationalteam: Ivanschitz spielt wieder