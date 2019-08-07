Was wissen Sie über Sand?

Sand gibt es nicht mehr wie Sand am Meer - es gibt zwar genug davon, trotzdem wird er knapp. Sand ist ein Fundament der industriellen Gesellschaft, die Ressource ist mittlerweile zu einem zunehmend heiß begehrten wie knappen Rohstioff geworden: Denn nicht ein jedes Sandkorn eigent sich zur industriellen Weiterverarbeitung.

In unserem Dossier zum Thema Sand haben wir uns den vielen Facetten des Rohstoffs gewidmet, vom Badestrand über die Industrie bis zum Kinderspielzeug.

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