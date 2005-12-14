Was wurde aus Baby 81?

Die Erinnerung an die Tsunami-Katastrophe vor einem Jahr wird das Fernsehprogramm der Weihnachtswoche gewiss beschäftigen. Erste Vorboten zeigten sich schon am Dienstagabend in ORF 2: "ZiB3" berichtete vom Schicksal des kleinen Abilass aus Sri Lanka. Er war vier Monate alt, als die Welle ihn den Armen seiner Mutter entriss. Er überlebte die Flut und wurde unter dem Namen "Baby 81" in ein Spital eingeliefert. Neun Elternpaare stritten sich um das Kind, eine DNA-Analyse schaffte Klarheit, Abilass wurde seinen leiblichen Eltern zurückgegeben.



Am Dienstagabend war zu erfahren, wie die Geschichte weiterging: "Baby 81" wurde berühmt, die Familie trat in amerikanischen Talkshows auf, was bei den Nachbarn Neid und Zorn erregte. Mediale Prominenz hat eben auch ihre Schattenseiten. Dennoch entwickelt sich Abilass gut, und seine Mutter ist überzeugt, dass aus ihm etwas ganz Besonderes wird. Vielleicht werden wir es erfahren. Denn zum zehnten oder zwanzigsten Tsunami-Jubiläum stellt bestimmt irgendeine Sendeanstalt von Neuem die beliebte Journalistenfrage: "Was wurde eigentlich aus Baby 81?"