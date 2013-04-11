Wäschehersteller Triumph schließt zwei Werke und baut 350 Jobs ab

Wien. Der Schweizer Wäschekonzern Triumph schließt seine Produktionsstätten in Aspang (Niederösterreich) und Oberpullendorf (Burgenland). Insgesamt verlieren 350 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz, hauptsächlich Näherinnen. Ab Dienstag starten die Verhandlungen über einen Sozialplan für die Betroffenen.



Derzeit wird in diesen Werken kurzgearbeitet, aufgrund der Behaltefrist danach werden die Mitarbeiter "frühestens mit Spätherbst gekündigt", sagt Triumph-Sprecher Olav Kratz. Bereits im Jahr 2010 wurde das oststeirische Werk Hartberg mit 300 Mitarbeitern geschlossen.



Produziert wird hierzulande künftig nur mehr in Oberwart und ausschließlich für die Marke Sloggi. In der Österreich-Zentrale in Wiener Neustadt sollen das Marketing und die Produktentwicklung für Sloggi gebündelt werden. Sloggi liegt konzernweit beim Umsatz hinter der Marke Triumph auf Platz 2. Nach dem Stellenabbau wird Triumph in Österreich 1490 Mitarbeiter beschäftigen, davon 310 in den Filialen.

Produktion ist für Triumph in Österreich am teuersten

Mit den Werksschließungen reagiert der Dessoushersteller auf die seit längerem sinkende Nachfrage und die zurückgegangenen Bestellungen von Handelspartnern. In Süd- und Osteuropa sowie in Asien spüre Triumph eine Konsumzurückhaltung, so Kratz. In Österreich wird vor allem für Exportmärkte hergestellt - und die Order- und Verkaufsprognosen würden weiter nach unten zeigen. Hauptabsatzmärkte sind Großbritannien, Italien, Deutschland und China.



Triumph hat Werke auf allen Kontinenten, in Europa wird auch in Ungarn und Portugal produziert. "Österreich hat die höchsten Produktionskosten in unserem gesamten Netzwerk", sagt Kratz.



Hinter Palmers ist Triumph hierzulande der zweitgrößte Unterwäschehersteller. Auch die Umsätze des Vorarlberger Strumpf- und Wäscheherstellers Wolford sinken in Österreich.



Die Fachgeschäfte leiden darunter, dass immer mehr Konsumenten Unterwäsche und Strümpfe bei großen Bekleidungshändlern kaufen. Einzig die italienische Calzedonia-Gruppe (mit den Marken Intimissimi, Calzedonia und Tezenis) eröffnete zuletzt zahlreiche neue Filialen.