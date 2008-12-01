Washington erwartet Obama

"Es gibt so viele Menschen im ganzen Land, gerade Ältere, die sagen, das ist das eine Ereignis, von dem sie dachten, das sie es nie erleben würden", schildert Eleanor Holmes Norton aus dem Washingtoner Rathaus. "Und jetzt sagen sie, sie wollen es um nichts in der Welt versäumen." Zur zweiten Angelobung von Präsident George W. Bush vor vier Jahren waren gerade einmal 300.000 angereist.



Die Hotels im Großraum Washington rechnen ebenfalls mit großen Besuchermengen. Für die Feiertage am 19. (Martin Luther King's Day) und 20. Jänner verlangen sie das Zwei- bis Dreifache für ihre Zimmer und sind trotzdem gut gebucht. Auch Privatleute vermieten per Internet-Annoncen Zimmer, Stell- und Zeltplätze, eine Reihe von Zügen nach Washington sind schon jetzt ausgebucht. Die U-Bahn-Betriebe drucken eigene Erinnerungstickets mit dem Bild des 44. US-Präsidenten, die zehn Dollar kosten sollen.



Die Stadt indes macht sich Sorgen, dass die Kosten ihr Budget sprengen könnten. 15 Millionen Dollar (11,79 Mio. Euro) erhielt Washington für alle besonderen Anlässe in der Bundeshauptstadt im gesamten Jahr 2008 aus dem Bundeshaushalt. 17,3 Millionen kostete alleine schon Bushs zweite Amtsantrittsfeier. Zwar sind die großen Brocken der Eröffnungsfeierlichkeiten aus privaten Spenden und Bundesgeldern gedeckt, aber die Stadt muss beispielsweise den Verkehr regeln, Erste-Hilfe-Mannschaften und Polizisten für die VIP-Eskorten bereitstellen - und das Aufräumen nach der großen Party übernehmen.



Allein ein Schneesturm - bzw. die Räumung der Route, die der angelobte Präsident und sein Vize am 20. Jänner durch die Stadt nehmen - könne mit bis zu einer Million US-Dollar (785.731 Euro) zusätzlich zu Buche schlagen, schätzt die Stadtverwaltung. So mussten 1961 zu John F. Kennedys Amtsantritt 700 Soldaten mit Schneeschaufel und Flammenwerfer ausrücken. Washington hat bereits um weitere 15 Millionen Dollar aus dem Bundeshaushalt angesucht.