"Wasser gibt es überall"

Der Mond ist nicht trocken. Selbst auf der Sonnenseite des Erdtrabanten hat die US-Weltraumbehörde Nasa Spuren von Wasser nachgewiesen. Die Astronomen sehen die Entdeckung als Hinweis dafür, dass H 2 O auf dem gesamten Mond und nicht bloß, wie bisher angenommen, auf seiner dunklen Seite vorhanden ist.



Das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy, oder Sofia) ist ein fliegendes Teleskop, das die Nasa zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für die Infrarotastronomie entwickelt hat. Dafür wurde an Bord einer umgebauten Boeing 747SP ein Spiegelteleskop installiert.



Sofia hat Wassermoleküle im Clavius-Krater, einer der größten, die von der Erde sichtbar sind, auf der Südhalbkugel des Mondes gefunden. Diese könnten in Glaskügelchen oder in Spalten zwischen Geröll konserviert sein, vermutet das Team um Casey Honniball von der University of Hawaii in Honolulu. Die Forscher gehen davon aus, dass Wassermoleküle in polnahen Gegenden öfter vorkommen als in anderen Regionen. "Wir hatten Hinweise, dass Wasser, wie wir es kennen, auch auf der sonnigen Seite des Mondes existieren könnte", erläutert Paul Hertz, Direktor der Abteilung für Astrophysik der Nasa in Washington: "Jetzt wissen wir es.



Weiters suchten Paul Hayne und sein Team von der University of Colorado in Boulder nach Kratern, Spalten und Flächen, in denen Wassereis vorkommen könnte. Den Forschern zufolge könnte auf dem Mond eine Fläche von 40.000 Quadratkilometern, das ist doppelt so viel wie angenommen, in ständigem Schatten liegen. Dort könnte - ebenfalls zumeist in Polnähe - Wassereis lagern. Schon zuvor hatten Observatorien auf der Mondoberfläche Wasserstoff ausgemacht. Allerdings war unklar, ob es sich dabei um Wasser oder um seinen chemischen Verwandten Hydroxyl (OH) handelte. Nun wurden etwa 0,34 Liter Wasser-Moleküle pro Kubikmeter Mondboden entdeckt, berichtet die Nasa im Fachmagazin "Nature Astronomy".

Frage der Menge, der Lage und des Aggregatzustands