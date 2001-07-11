Wasser in aller Munde

Jeder Österreicher konsumiere etwa einen Viertel Liter Mineralwasser am Tag, sagte Friedrich Schubrein, Sprecher des Forums Natürliches Mineralwasser, gestern in einer Pressekonferenz. Der Markt sei also durchaus noch ausbaufähig und gerade Mineralwasser ein sehr Wetter abhängiges Produkt. Das Forum Natürliches Mineralwasser, eine Initiative von zwölf heimischen Abfüllern mit einem Marktanteil von circa 85%, hofft auf ein Umsatzwachstum von 4 bis 5% im laufenden Jahr.



Rund 1% des heimischen Mineralwassers wird exportiert: Laut Scheubrin bevorzugen Österreicher heimisches Wasser - im Ausland habe Österreich es jedoch versäumt, sich als "Wassernation" zu präsentieren .



Laut Helmut Schwarz vom österreichischen Getränkeinstitut ist nicht nur natürliches Mineralwasser gefragt: Römerquelle verdankt ein Umsatzplus von 5% im ersten Halbjahr u.a. dem "stillen" Wasser und den "Wellnessgetränken".



Weitere Informationen unter http://www.forum-mineralwasser.at