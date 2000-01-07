Wasserfrage entscheidend bei Nahost-Gesprächen

Israel werde Syrien nicht die 1967 besetzten Golan-Höhen zurückgeben, ohne Zugriff auf die dortigen Wasserreservoirs zu erhalten, ergänzt Volker Perthes, Nahost-Experte bei der Stiftung für



Wissenschaft und Politik. Israel kontrolliere mit den strategisch wichtigen Höhen Zuflüsse zum See Genezareth und auch die für die ganze Region lebenswichtigen Jordanquellen. Fast alle Staaten des



Nahen Ostens umfassen große Wüstenstrecken und verfügen damit nach Einschätzung von Experten über stetig schrumpfende Wasserquellen. Perthes verweist darauf, dass Israel mehr als 80 Prozent seines



Wasserbedarfs aus dem besetzten Westjordanland decke. Die Palästinenser seien aber zu einem Friedensvertrag nur bereit, wenn auch sie über die dortigen Wasservorkommen verfügen könnten. Auch Syrien



habe keine eigenen nennenswerten Quellen, sagt Steinbach. Die Türkei habe die über die Grenze fließende Wassermenge des Euphrats auf 500 Kubikmeter pro Sekunde verringert, was für Syrien zu wenig



sei.



Noch schwieriger ist die Situation in Israels Nachbarstaat Jordanien, der nach dem Verlust des fruchtbaren Westjordanlands an Israel im Sechstage-Krieg 1967 vollständig in der Wüste liegt. Die



Versorgung der Hauptstadt Amman sei nicht mehr lange sicher gestellt, weil die lokalen Wasserreservoirs zu Ende gingen, sagt Steinbach. Nach einer Studie der Vereinten Nationen kann Jordanien bereits



ab diesem Jahr nur noch zwei Drittel des eigenen Bedarfs decken. Zusätzlichen Zündstoff liefert die Entscheidung Israels, die Wasserzufuhr aus dem Jordan entgegen dem Friedensvertrag mit dem Nachbarn



zu verringern. In Israel werde nach zwei Dürren selbst das Wasser knapp, sagt Steinbach. Es gebe zwar schon Pläne für Entsalzungsanlagen am Mittelmeer, diese seien aber sehr teuer. Immerhin wäre es



denkbar, dass Israel dieses so gewonnene Wasser exportiere. Bei den Verhandlungen zwischen Israel und Syrien um eine Rückgabe der Golan-Höhen kommt erschwerend hinzu, dass es keine völkerrechtlich



verbindliche Grenze zwischen beiden Staaten gibt, die seit 1948 formell im Kriegszustand sind. Der Syrien-Kenner Perthes verweist darauf, dass die syrische Regierung schon aus eigenem Interesse bei



einer Rückgabe der Golan-Höhen die Wasserzufuhr nach Israel kaum blockieren werde.