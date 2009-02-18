Wasserspiele ohne Ende

Schwimmbäder, die sich auf Familien spezialisieren, haben in den vergangenen Jahren enorm an Attraktivität zugenommen. Schon nach zwei Stunden heimgehen, wäre da fast viel zu schade. Und ein ausgedehnter Badetag vergeht dort sowieso wie um Fluge.



Kindertag in der Therme



So manch Wiener Bad verspricht Kindern und Eltern einen aufregenden Tag im Element Wasser. So lässt es sich etwa in Oberlaa im warmen Thermenwasser wunderbar mit Musik baden und mit buntem Licht um die Wette schwimmen. Außerdem warten auf die Kinder ein lustiger Wasserspielplatz mit bunten Figuren im knietiefen Nass und eine aufregende Wasserrutsche.



Jeden Montag ist in der Therme Oberlaa übrigens Kindertag. Ein Kind pro Erwachsenem genießt dann freien Eintritt. In der Kinderwelt wird außerdem zu bestimmten Zeiten gratis Animation mit Wasserspielen, Basteln und Gesichter schminken geboten. Einziges Manko hier: Im Kinderbereich ist die Lufttemperatur doch etwas zu kühl, um sich als Elternteil - die Kleinen bewegen sich ja doch wesentlich mehr - wirklich wohl fühlen zu können. Auch liegt der Wasserspielplatz leider etwas im Abseits im ersten Stock und ist nur über Treppen zu erreichen.



Südsee-Flair



Auch im Herzen der Stadt kann Wien mit einem Erlebnisbad aufwarten. Das Dianabad lädt Familien mit Kindern zu einem kleinen Urlaub zwischendurch. Palmen und Temperaturen von immerhin 29 Grad Celsius sorgen für wahren Südsee-Flair. Ob Wasserrutsche, Wildbach, Piratenschiff oder Wasserschloss - es gibt sehr viel Raum zum Spielen und Austoben.



In Hernals wartet das stilvolle Jörgerbad mit einigen Attraktivitäten für Kinder auf - wenn auch wesentlich kleiner als die Erstgenannten. Von den offenen Galerien im ersten und zweiten Stock überblicken Eltern und Kinder die Halle mit dem Schwimmbecken. Ein eigener Kinderbereich ist auch hier vorhanden - und ebenso natürlich eine Wasserrutsche. Jeden Mittwoch Nachmittag können Kinder und Eltern an den Warmbadetagen im angenehmen 31 Grad warmem Nass pritscheln.

Thermenerlebenis im Burgenland

Ungefähr eine Stunde von Wien entfernt - in der Sonnentherme Lutzmannsburg - kommen, Familien, die Spaß und Action erleben wollen, ebenso auf ihre Rechnung wie jene, die sich entspannen und verwöhnen lassen möchten. Dafür sorgen zwei voneinander getrennte Badehallen. Im Schwimmbecken des Erlebnisbereichs "Funny Waters" vermitteln Riesenwellen Meeresfeeling. Auch die Indoor-Wasserrutschen sorgen für den ultimativen Rutschspaß und versprechen eine rasante Abfahrt.



Im Bereich "Babyworld" wartet Badewassertemperatur auf die jüngsten Gäste. Mit Stillwaben, Wickeldom, Babyküche und vielem mehr steht eine babyfreundliche Infrastruktur zur Verfügung. Im Angebot finden sich auch ein Kinder-Dampfbad - wirkt vor allem in der Schnupfenzeit wohltuend auf die Atemwege - sowie eine Kindersauna mit einer Temperatur von 35 bis 45 Grad Celsius. Eine Vielzahl an verschiedenen Animationsprogrammen sorgt täglich dafür, dass absolut keine Langeweile aufkommen kann. Es empfiehlt sich allerdings, die Thermenlandschaft eher unter der Woche zu besuchen, da der Andrang an Wochenenden und in der Ferienzeit besonders groß ist.



Ab ins Weinviertel



Auch für die Therme Laa im Weinviertel sollte man weniger an einen Wochenendbesuch denken. Das besonders große Angebot lockt auch hier Groß und Klein von Nah und Fern. Im Kinderbereich stehen Spaß und buntes Treiben im Vordergrund. Im Innenbecken sind drei Trolle beheimatet, die mit Wasserstrahlen um sich werfen und eine Rutschmöglichkeit bieten. Täglich wird ein Animationsprogramm auf die Beine gestellt. Angeboten wird Basteln, Malen, Rätselraten, Märchenerzählen bis hin zum Kasperltheater.



Spaß im Süden



Auch das Erlebnisbad Aqua Nova in Wiener Neustadt ist ein Eldorado für alle Wasserratten. Wasserfall, Sprudel, Wildwasser, Whirl-Pool und Rutsche mit Sound und Licht sorgen für umfassend Spaß und Action. Sportbecken, Nichtschwimmerbecken, Erlebnisbecken und ein eigenes Mutter-Kind-Becken stehen zur Verfügung und bieten für alle Bedürfnisse das richtige Ambiente.



Also: Badetasche packen und sich treiben lassen.

BÄDER FÜR KINDER

Wien:www.dianabad-wien.at



2., Lilienbrunngasse 7-9



01/219 81 81



www.oberlaa.at



10., Kurbadstraße 14



01/680 09-9600



www.wien.gv.at/baeder



Amalienbad: 10., Reumannplatz 23



01/607 47 47



Jörgerbad: 17., Jörgerstraße 42-44



01/406 43 05



Brigittenau: 20., Klosterneuburgerstraße 93-97



01/330 99 83



Floridsdorf: 21., Franklinstraße 22



01/271 13 47



Niederösterreich:www.happyland.cc



3400 Klosterneuburg



In der Au



02243/21 700-0



www.aqua-nova.at



2700 Wiener Neustadt



Ferdinand Graf von Zeppelinstraße 12



02622/890 00



www.therme-laa.at



2136 Laa an der Thaya



Thermenplatz 1



02522/84700-260



Burgenland:www.sonnentherme.com



7361 Lutzmannsburg



Thermengelände 1



02615/871 71