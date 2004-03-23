Wassersport und Luxus inklusive

Der Trendsport Kite-Surfen hat mittlerweile im Paradies Einzug gefunden. Profis wie Amateure zieht es zur Ausübung vermehrt nach Mauritius. Schon im Juli 2003 hoben Profis wie Will James oder Jamie Herraiz in der Lagune der Blue Bay in luftige Höhen ab. Weil es sich bei diesem Event um eine wahre Punktlandung handelte wird auch heuer Ende Juni/Anfang Juli ein Kitesurf-Wochenende dieser Art im Hotel Shandrani statt finden.



Wassersport ist im Shandrani mit der wunderschönen Blue Bay noch nie baden gegangen. Das Angebot reichte stets von Schnorcheln über Paddeln bis hin zu Wasserski und Windsurfen. Erst vor kurzem wurde mit dem "Sailing Club" eine hoteleigene Segelschule gegründet, die nicht nur kostenlosen Unterricht, sondern auch die Möglichkeit zur Prüfung für international anerkannten Zertifikaten anbietet.



Wer lieber festen Boden unter den Füßen hat, dem wird das "Sports&Nature"-Programm mit einer Kombination aus Trekking, Kanufahren und Jeeptouren ans Herz gelegt. Das Inselinnere bietet mit seiner üppigen Vegetation und einem Gebirgsmassiv allerlei Facetten. Das Hotel Shandrani hat sein Angebot nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf kulinarischer Ebene ausgeweitet und offeriert seit der Wintersaison ein familienfreundliches All Inclusive-Package auf 5-Sterne-Niveau.



Weitere Informationen unter www.beachcomber.de .