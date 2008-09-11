Wasserversorgung braucht Partner

Der Wassersektor in Österreich sei sehr klein strukturiert - einzelne kleine Gemeinden hätten nicht das Fachwissen und die Ressourcen, um den Bereich entsprechend in Stand zu halten, schildert Hasenleithner. Mit der Hereinnahme eines privaten Partnerbetriebes könnten Kommunen Investitionskosten und Prozesse optimieren. In Österreich seien diese Modelle im Bereich Wasserwirtschaft in der Breite noch nicht so etabliert wie etwa in Osteuropa. Dort bietet die EAG unterschiedliche PPP-Modelle in den Kernfeldern Wasser, Entsorgung und Energie an.



Trinkwasser bis Kanal



Über die jüngste Beteiligung im tschechischen Budweis betreibt der oberösterreichische Konzern etwa 38 Brunnen- und Aufbereitungsanlagen, rund 2400 Kilometer Wasserleitungs- und Kanalnetz sowie 69 Kläranlagen. Jedes Jahr werden damit rund 220.000 Einwohner mit 11 Mio. Kubikmeter Wasser versorgt.



Gleichzeitig kümmern sich Experten um die Reinigung und Aufbereitung von Abwasser. In Ungarn gründete die EAG 2008 ein Joint Venture mit der Stadt Miskolc zum Aufbau einer regionalen Wasserdienstleistungsgesellschaft.



Die EAG ist 2001 ins Wassergeschäft eingestiegen. Gemeinsam mit den Sparten Wärme und Entsorgung trage der Wasserbereich rund ein Viertel zum Konzernumsatz (zuletzt 1,14 Mrd. Euro) bei, sagt EAG-Chef Leo Windtner.