Weber verlässt AGES

Knalleffekt in der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Diese hat seit gestern mit Bernhard Url nur noch einen Geschäftsführer. Christine Weber, einst Mitarbeiterin von Herbert Haupt, musste die AGES verlassen. Auch ein Eigentümervertreter wird umbesetzt: Werner Wutscher, Generalsekretär des Lebensministeriums, soll Sektionschef Hans Gruber folgen.
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Zwischen Url und Weber soll von jeher Eiszeit geherrscht haben. Auch soll die Zusammenlegung der 18 Bundesuntersuchungsanstalten für Lebensmitteluntersuchung, Veterinärmedizinische Untersuchungen, Humanmedizin und Landwirtschaft nicht reibungslos funktioniert haben. Die gewaltigen internen Umbrüche, die für einen solchen Kraftakt notwendig waren, gelten als schwer bewältigbar. Obendrein kam es zu einer Verschiebung in der Eigentümerstruktur nach der letzten Wahl. Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat übernahm die AGES-Agenden von Haupt und Landwirtschaftsminister Josef Pröll die von Wilhelm Molterer. Den AGES-Mitarbeitern wurde zur Causa per Mail Schweigen verordnet.
Pröll-Sprecher Gerhard Popp bestätigt gegenüber der "Wiener Zeitung": "Frau Weber hat das Unternehmen verlassen." Mehr nicht. Als möglicher Nachfolger wird Ullrich Herzog aus dem Kabinett von Rauch-Kallat gehandelt. Er gilt als Experte mit Naheverhältnis zur Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern.