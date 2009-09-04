Webshops für jedermann

In der Version "Enterprise" können bis zu 30.000 Artikel in 11 Sprachen mit Abrechnung in 100 Währungen verwaltet werden. Mit der Termin- und Buchungsfunktion lassen sich Termine wie Kundenbesuche, Zimmerbuchungen, Vermietungen oder Reservierungen verwalten. Einmal angelegt, funktionieren Buchung und Bestätigung automatisch, Überbuchung ist ausgeschlossen. Wer online vermietet und verleiht, kann über das Buchungstool auch Zahlungen annehmen.



Den eigenen Shop baut man über einen Assistenten auf. Nach der Auswahl von Branche und Design kann man auf vorbereitete branchenspezifische Texte zugreifen. Die gewünschten Module für das eigene Online-Geschäft zieht man einfach auf die Webseite.



Zusätzlich lassen sich externe Inhalte mit wenigen Klicks in den Shop einbinden. Das können RSS-Feeds, Youtube-Videos, Karten aus Google Maps, Flickr-Bilder oder Musikstücke sein.



Strato