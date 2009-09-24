Website der Piratenpartei gehackt

Die Startseite sei blockiert und Artikel anderer Nutzer mit Zeichenketten seien wahllos umgeschrieben worden. Daher habe die Seite kurzfristig vom Server genommen werden müssen, erklärten die Verantwortlichen.



Zudem sei die Parteizentrale in Berlin zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mit Symbolen und Schmähwörtern beschmiert worden.



Vorstandsmitglied Nicole Hornung sagte: "Wir stehen derzeit stark im Fokus der Medien. Dies ruft Kritiker und Neider auf den Plan. Dass dabei Auseinandersetzungen mit fragwürdigen Mitteln geführt werden, ist schade, denn wir suchen den sachlichen Diskurs."

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