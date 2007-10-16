Website für ganz kleine Unternehmen

KMU, das allseits bekannte Kürzel für kleine und mittlere Unternehmen, hat Konkurrenz bekommen. EPU, das Ein-Personen-Unternehmen, tritt auf den Plan. In manchen Branchen sind die ganz kleinen Firmen bereits die vorherrschende Organisationsform. Die Fachgruppe Unternehmensberatung und IT der Wirtschaftskammer Wien zählt rund 80 Prozent ihrer Mitglieder zu den EPUs. Es war daher ein naheliegender Schachzug, ihnen eine eigene Website zu widmen.
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Das Portal bietet nicht nur die üblichen Informationen über Förderungen und Termine, sondern dient vor allem als Kommunikations- und Netzwerkplattform. Am "Marktplatz" werden regelmäßig Angebote und Nachfragen abgegeben. Auch "Cluster" können online von den EPUs gebildet werden. Wer weiß, vielleicht wachsen sie eines Tages sogar zu KMUs zusammen.
Abseits der virtuellen Vernetzungsmöglichkeiten bietet 1stlife seinen Unternehmern die Möglichkeit, sich auch persönlich kennen zu lernen. Am 17. Oktober 2007 können im Lux (Spittelberg) in entspannter Atmosphäre und bei Fingerfood Businesskontakte geknüpft werden.
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