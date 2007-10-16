Website für ganz kleine Unternehmen

Das Portal bietet nicht nur die üblichen Informationen über Förderungen und Termine, sondern dient vor allem als Kommunikations- und Netzwerkplattform. Am "Marktplatz" werden regelmäßig Angebote und Nachfragen abgegeben. Auch "Cluster" können online von den EPUs gebildet werden. Wer weiß, vielleicht wachsen sie eines Tages sogar zu KMUs zusammen.



Abseits der virtuellen Vernetzungsmöglichkeiten bietet 1stlife seinen Unternehmern die Möglichkeit, sich auch persönlich kennen zu lernen. Am 17. Oktober 2007 können im Lux (Spittelberg) in entspannter Atmosphäre und bei Fingerfood Businesskontakte geknüpft werden.



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