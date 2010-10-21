Wechsel bei Gas und Strom kann sich auszahlen

Besonders lohnend ist ein Anbieterwechsel derzeit in Wien und Niederösterreich: 61,20 Euro pro Jahr erspart sich ein Durchschnittshaushalt (Basis: 15.000 kWh/Jahr) in Niederösterreich, wenn er von der EVN zum derzeitigen Gas-Billigstbieter Energie Klagenfurt GmbH wechselt. Bei Strom sind in Niederösterreich 81 Euro an jährlicher Einsparung möglich, wenn man sich Wels-Strom als neuen Anbieter wählt (Basis: 3500 kWh/Jahr): In Summe also mehr als 142 Euro - das ist rund ein Zehntel der Jahresgesamtkosten für Strom und Gas. Spitzenreiter beim Sparpotenzial für Strom ist die Bundeshauptstadt: Aktuell bringt der Anbieterwechsel von der Wien-Energie zu Wels-Strom fast 83 Euro weniger an jährlichen Kosten ein; nicht ganz so lohnend wie im Nachbar-Bundesland ist ein Wechsel des Gaslieferanten: Die Energie Klagenfurt GmbH bietet den fossilen Brennstoff um 18,26 Euro billiger an als die Wien-Energie.



Mangel an Wettbewerb



Nur wer eine Strom-Neuanlage in Betrieb nimmt, darf sich zumindest für ein Jahr bei der Wien-Energie zu den Glücklichen zählen: Dann ist der Strom sogar um rund 40 Euro billiger als bei Wels-Strom.



Allerdings sind die lokalen Energie-Platzhirschen nur relativ gesehen Abkassierer: Denn in anderen Bundesländern zahlt sich mangels Wettbewerb ein Wechsel gar nicht aus - und die Kunden haben noch höhere Kosten. In Klagenfurt etwa zahlt ein Durchschnittshaushalt 1023 Euro beim lokalen Anbieter - um 60 Euro mehr als in Wien, wo die Energie Klagenfurt ja Billigstbieter ist. Auch Wels-Strom ist in Wels Bestbieter - dort aber um fast 30 Euro pro Jahr teurer als in der Bundeshauptstadt.



Den Anbieter zu wechseln ist mittlerweile unkompliziert: Formulare gibt es gleich auf der Homepage der E-Control, rund zwei Monate später ist man automatisch umgemeldet.



www.e-control.at



Energie-Hotline: 0810/10 25 54