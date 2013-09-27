Weckruf an die Menschheit

"Das wichtigste Gremium für die Forschung zum Klimawandel hat einen Bericht vorgestellt, der sich mit zwei Worten zusammenfassen lässt: schlechte Nachrichten", betont Sven Marmelig, Koordinator für Klimapolitik der internaitonalen Hilfsorganisation Care. In seinem fünften Weltklimabericht hat der Weltklimarat IPCC der UNO seine Warnungen vor einer gefährlichen Erderwärmung erneut verschärft. Am Freitag stellte der IPCC in Stockholm die Zusammenfassung des tausendseitigen Mammutwerks vor, die die politisch relevanten Ergebnisse der Klimaforschung darstellen soll.



Den wichtigsten Erkenntnissen zufolge droht ein um ein Drittel höherer Anstieg der Meeresspiegel als angenommen. Je nach Szenario wären das bis 2100 plus 26 bis 82 Zentimeter. Außerdem sei zu befürchten, dass die Weltgemeinschaft bei der Begrenzung des Temperaturanstiegs ihr Zwei-Grad-Ziel verfehlt. Bei einem Temperaturanstieg um mehr als zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist mit kaum beherrschbare Umweltfolgen zu rechnen.



Mehr als 800 Experten aus 195 Staaten waren an dem Bericht beteiligt. Ihren Analysen zufolge hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Luft weltweit im Durchschnitt um 0,8 Grad erwärmt und der Meeresspiegel ist bereits um 20 Zentimeter gestiegen.



Auf der Nordhalbkugel waren die vergangenen 30 Jahre die wärmsten seit dem Hochmittelalter. Grönland hat laut dem Bericht von 2002 bis 2011 sechs Mal mehr Eismasse verloren als in den zehn Jahren davor. Auch die Antarktis verliert mehr Eis, als Schnee fällt. Und im arktischen Ozean schrumpft der Schollenteppich und ist so dünn wie seit dem römischen Klimaoptimum vor 2000 Jahren nicht mehr. Wie zum Hohn berichtete am Freitag die dänische Reederei Nordic Bulk Carriers, dass erstmals mit einem großen Frachtschiff die Durchfahrt durch die bisher vereiste Nordwest-Passage der Arktis gelungen sei.

Forschung an Kernfragen