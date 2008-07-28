Weg damit! - Ein innerer Monolog

"Schon wieder in einem der unnötigsten ärztlichen Tätigkeitsbereiche: dem Dienst 1 .



Da wären Millionen drin, wenn man die unnötigen Dienste reduzieren würd´. Wer braucht zum Beispiel mich im XS-Spital? Andererseits verdien´ ich wenigstens mehr. Vom Grundgehalt kann man ja nicht leben. Ich hab´ gehört, die Jungen im AKH verdienen ohne Dienste gerade 1100 Euro brutto! Wahnsinn!



Trotzdem: Drei Fachärzte und ein Turnus-Sklave 2 hier im Dienst, in unserer Quetsch´n! Völliger Schwachsinn! Nur weil´s ein Landesgesetz gibt, das vorschreibt, wie viele Ärzte da sein müssen - egal ob man´s braucht oder net. Und kaum simma im Dienst, wer´ma mit lauter Unsinn konfrontiert: angebotsinduzierte Nachfrage, ein Klassiker.



Es gibt kein richtiges Leben im falschen! Dienst ist zum überwiegenden Teil Unsinn, daher gibt´s im Dienst überwiegend nur Unsinn. Zweckmäßig ist hier nichts. Außer, dass ma´ deppert wird im Schädel und am nächsten Tag müd´ is wie a alter Hund.



Wer braucht im XXL sieben (oder sind´s eh schon 15?) Kardiologen im Dienst? Gleichzeitig! Unfassbar. Und keiner schreit öffentlich auf, weil dem Volk vorgegaukelt wird, es sei eine gute Versorgung, wenn Fachärzte vor sich hindümpeln und berufsfremde Tätigkeiten verrichten - und in ihrer Überqualifikation dem Burnout entgegentreiben. Unterforderung kann nur krank machen!



Im XL haben´s an Haut-Arzt, an HNO-Kollegen und fünf Internisten im Dienst! Samt zugehörigen Turnus-Sklaven, die stundenlang Spritzen geben und Infusionen anhängen - bei Patienten, die davon eh nix haben. Nur weil die Schwestern vor lauter Doku-Wahn ständig Zeitmangel haben. Wer hat ihnen eigentlich diesen Blödsinn aufgedrückt? Sicher irgend a Gesetz!



Warum gibt´s nicht kompetente kleine mobile Notfall-Teams für die Nachtstunden? Statt ausgelaugter Hundertschaften von Fachärzten, die in entwürdigenden Dienstzimmern entweder blödsinnig fernschau´n, mürrisch ins Telefon plärr´n, insuffiziente Arztbriefe von unbekannten Patienten diktieren oder tschechern, bis sie ins verlotterte Dienstbett fallen, wo sie bestenfalls noch eine junge, naive Kollegin verführen können?



Die Ärzte machen diesen Dienst-Mist ja nur, weil ihr Gehalt davon abhängt. Notwendig oder effizient ist das bei Gott nicht. Gebt den Fachärzten ein ordentliches Grundgehalt und Schluss! Wäre locker ein Drittel billiger. Wo es im niedergelassenen Bereich eh schon Fachärztemangel gibt, sitzen alle blöd im Dienst herum. Und alles auf Kosten der Allgemeinheit!



Hätten wir fliegende Notfallteams, dann bräucht´ ma genau niemanden! Außer vielleicht auf einer Gyn, einer Unfall, der Chirurgie, im Herzlabor und auf der Intensiv. Ansonsten reicht a Allgemeinmediziner, der kommt am Abend und geht in der Früh. Raus mit den Fachärzten, rein mit den Allgemeinmedizinern! Aber des geht gesetzlich wieder net. Warum können die eigentlich keine g´scheiten Gesetze machen, die Bezahlern und Patienten nützen? Wenn es nach mir ginge, einfach weg damit!"



P.S.: Wer diesen inneren Monolog für Dichtung hält, der hat den Boden der Realität bereits verlassen! Tatsächlich stammt er aus der Feder eines Spital-Facharztes.



1 vulg. für Nacht- und Wochenend-Dienste.



2 Turnus: Bezeichnung für die mindestens dreijährige praktische Pflichtausbildung nach dem Medizinstudium. Turnus-Ärzte stehen in der Nahrungskette im Krankenhaus ganz unten - also gerade noch höher als die ausgelagerten Reinigungskräfte - daher das Wort Sklave.