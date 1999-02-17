Weg zur "exzellenten Berufsaussicht"

"Der neue Fachhochschulstudiengang ist die erste akademische und gleichzeitig praxisorientiert Ausbildung für alle Bereiche der Kommunikationswirtschaft", erklärt Pretting die Vorzüge des



neuen Weiterbildungsweges. Gerade im Bereich der vernetzten integrierten Kommunikation bestehe hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die Absolventen des Studienganges hätten also



"exzellente Berufsaussichten".



Die Studiendauer beträgt 8 Semester, ab dem 5. Semester ist eine Spezialisierung in "Absatzorientierte Kommunikation" und "Gesellschaftsorientierte Kommunikation" vorgesehen. Im 7. Semester



ist ein Berufspraktikum vorgeschrieben, die beiden letzten Semester sollen auch zur Erstellung einer Diplomarbeit dienen. Den Absolventen winkt der Titel "Magister der Kommunikationswirtschaft (FH)".



Voraussetzungen für die Aufnahme sind der Nachweis der Hochschulreife oder einer entsprechenden beruflichen Qualifikation, eventuell mit Zusatzprüfungen. Der Studiengang umfaßt den gesamten



kommunikationswirtschaftlichen Bereich: Marketing, Werbung, PR, Corporate Identity und Kommunikationsmanagement. Eingebunden sind auch neue, interaktive und virtuelle Kommunikationskanäle wie



Internet, Multimedia und e-commerce. Die Vortragenden kommen aus der Kommunikationstheorie, sind Werbe- und Marketingexperten oder Lektoren aus der Privatwirtschaft. Der Zielgruppe entsprechend



finden Vorlesungen, Übungen, Praktika und Seminare an Abenden und Wochenenden statt.



Info: Wifi Wien, Währinger Gürtel 97, 1181 Wien, Tel.: 476 77 528, Fax: 476 77 532, e-mail: pretting@wifiwien.at