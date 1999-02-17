Weg zur "exzellenten Berufsaussicht"

Auf Initiative des Leiters der Werbe Akademie am Wifi Wien, Manfred Pretting, wurde für das Studienjahr 1999/2000 ein neuer Fachhochschulstudiengang für Kommunikationswirtschaft eingerichtet. Der | Studiengang wendet sich vor allem an Berufstätige, die sich selbständig machen möchten oder Führungspositionen im Kommunikationsbereich anstreben.
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"Der neue Fachhochschulstudiengang ist die erste akademische und gleichzeitig praxisorientiert Ausbildung für alle Bereiche der Kommunikationswirtschaft", erklärt Pretting die Vorzüge des
neuen Weiterbildungsweges. Gerade im Bereich der vernetzten integrierten Kommunikation bestehe hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die Absolventen des Studienganges hätten also
"exzellente Berufsaussichten".
Die Studiendauer beträgt 8 Semester, ab dem 5. Semester ist eine Spezialisierung in "Absatzorientierte Kommunikation" und "Gesellschaftsorientierte Kommunikation" vorgesehen. Im 7. Semester
ist ein Berufspraktikum vorgeschrieben, die beiden letzten Semester sollen auch zur Erstellung einer Diplomarbeit dienen. Den Absolventen winkt der Titel "Magister der Kommunikationswirtschaft (FH)".
Voraussetzungen für die Aufnahme sind der Nachweis der Hochschulreife oder einer entsprechenden beruflichen Qualifikation, eventuell mit Zusatzprüfungen. Der Studiengang umfaßt den gesamten
kommunikationswirtschaftlichen Bereich: Marketing, Werbung, PR, Corporate Identity und Kommunikationsmanagement. Eingebunden sind auch neue, interaktive und virtuelle Kommunikationskanäle wie
Internet, Multimedia und e-commerce. Die Vortragenden kommen aus der Kommunikationstheorie, sind Werbe- und Marketingexperten oder Lektoren aus der Privatwirtschaft. Der Zielgruppe entsprechend
finden Vorlesungen, Übungen, Praktika und Seminare an Abenden und Wochenenden statt.
Info: Wifi Wien, Währinger Gürtel 97, 1181 Wien, Tel.: 476 77 528, Fax: 476 77 532, e-mail: pretting@wifiwien.at