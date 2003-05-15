Wehrpflicht vor "Aus"?

Wien/Prag - Während Österreichs Generalstabschef Roland Ertl der Schaffung eines Berufsheeres jüngst aus Kostengründen eine Absage erteilte, überlegt man im NATO- und künftigen EU-Mitgliedsland Tschechien, einen solchen Schritt zu setzen. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdik will die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht nach Angabe von "Radio Prag" bis zum 31. Dezember 2004 abgeschlossen haben.



Am heutigen Donnerstag will Tvrdik dem tschechischen Premier Vladimir Spidla einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Die Regierung wird sich mit dere Problematik dann voraussichtlich auf ihrer Sitzung am kommenden Montag befassen.