Weiche Kriterien

Wolfgang Rebernig, ein in der heimischen Fußball-Branche umtriebiger Anwalt, will dem österreichischen Fußball Gutes tun, wie er meint. Er fordert, im Auftrag einiger Vereine, eine Aufstockung der beiden höchsten Ligen und zugleich eine Aufweichung der Lizenzkriterien. Die Klubs hätten nämlich mit den geforderten Investitionen in die Infrastruktur ihre liebe, finanzielle Not. Der Ansatz ist verheerend, die Kriterien gehören viel eher verschärft. Die Nachwuchsbetreuung und Infrastruktur ist bei einigen Klubs näher am Skandal als an der Grenze zur Professionalität. Man müsste also die Klubs zwingen, in diese Bereiche zu investieren, nicht immer nur in die Kampfmannschaft. Ein Beispiel ist der FC Gratkorn, dessen Platz aus Beton ist, verziert mit einem grünen Teppich. In Gratkorn heißt das Kunstrasen. Es sollte niemanden verwundern, dass Gratkorn unter den Antragstellern ist.