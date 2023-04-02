Weichenstellung bei SPÖ-Asylkurs

Integration vor Zuzug und ein klares Bekenntnis zu den Menschenrechten." So lautet der Grundsatz eines Positionspapiers der SPÖ zum Thema Migration, das 2018 zur Parteilinie erklärt wurde. Und doch tun sich die Genossen schwer mit einer stringenten Linie in Sachen Flucht und Migration. Nun rittern mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler zwei zentrale Figuren in der Debatte um den Parteivorsitz. Zumindest in der Außenwahrnehmung repräsentiert das Duo die Pole in der roten Migrationspolitik: Doskozil, der als Hardliner in der Partei gilt. Babler, der vor allem dann in der Öffentlichkeit stand, wenn er die menschenunwürdigen Bedingungen im Erstaufnahmezentrum in seiner Gemeinde anprangerte. Stimmt die rote Basis bei der Mitgliederbefragung also auch über die künftige Asyl- und Migrationspolitik der SPÖ ab?

Ganz so wollen das Doskozil und Babler nicht sehen. Er glaube nicht, dass das die zentrale Frage sein werde, meint Letzterer. Und auch im Büro von Doskozil ist man vorsichtig. Über Bablers konkrete Vorstellungen zum Thema wisse man noch zu wenig. Wofür Doskozil in Asylfragen stehe, sei dagegen bekannt. Dabei verweist man auch auf eingangs erwähnte Positionspapier, das Doskozil gemeinsam mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ausgearbeitet hat.

Grenzkontrollen und Abschiebungen

Doskozil äußert sich seit Jahren immer wieder zu Asyl- und Migrationsfragen, seit er am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung 2015 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Als Deutschland und Österreich beschlossen, ihre Grenzen für hunderttausende Flüchtende zu öffnen, war Doskozil Landespolizeidirektor im Burgenland. Sein Umgang mit dem Zustrom von Schutzsuchenden wurde vielfach gelobt, Doskozil galt als professioneller und menschlicher Krisenmanager. Kurz darauf wurde er als SPÖ-Verteidigungsminister angelobt.

In dieser Funktion vertrat er gemeinsam mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine für seine Partei ungewohnt restriktive Migrationspolitik. Doskozil befürwortete eine "Obergrenze" bei jährlichen Asylanträgen, pochte auf Grenzkontrollen und vermehrte Abschiebungen. Immer wieder kritisierte Doskozil das zögerliche Handeln Brüssels in Migrationsfragen, bezeichnete europäische Lösungen für sinnvoll, aber aktuell aussichtslos. Gleichzeitig forderte er den Ausstieg Österreichs aus EU-weiten Flüchtlingsverteilungsprogrammen, das Land habe seinen Beitrag bereits überproportional geleistet. Immer wieder setzte sich Doskozil auch für Asylzentren außerhalb von Europa ein, diese Forderung wurde auch im Positionspapier von 2018 festgeschrieben.

Nicht immer herrschte in der SPÖ Einigkeit über den neuen, schärferen Asylkurs. Doskozil verteidigte sein Vorgehen; weiterhin hunderttausende Geflüchtete ins Land zu lassen, sei ein "Förderungsprogramm" für die FPÖ.

Zwischenrufe aus dem Burgenland

Seit 2019 ist Doskozil Landeshauptmann. Immer wieder bemängelt die Landespartei die fehlende Asyllinie der Genossen im Bund, befürwortet teilweise Vorschläge von ÖVP oder FPÖ. So konnte sich Doskozil etwa mit der von ÖVP und FPÖ angestrebten "Sicherungshaft" für gefährliche Asylwerber anfreunden, plädierte allerdings dafür, das Modell auch auf österreichische Staatsbürger auszuweiten. Anders als etwa Kaiser sprach sich Doskozil 2020 auch gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem überfüllten Lager im griechischen Moria aus, wieder mit dem Verweis auf Österreichs Beitrag im Jahr 2015.

Gleichzeitig betont Doskozil die Menschenrechte, mit deren Aufweichung zuletzt einzelne ÖVP- und FPÖ-Funktionäre geliebäugelt hatten. Ein Bekenntnis zur Europäischen Menschenrechtskonvention und zur Genfer Flüchtlingskonvention ist auch im "Kaiser-Doskozil-Papier" verankert. Und das Burgenland kommt seinen Pflichten in Sachen Grundversorgung nach: Anders als die meistenBundesländer erfüllte man 2022 fast durchgehend die vereinbarte Quote, wie viele Asylwerber jedes Land unterzubringen hat. Während Wien die Quote übererfüllte, gehörte das ebenfalls SPÖ-regierte Kärnten immer wieder zu den Schlusslichtern.

Bablers Wirkungsbereich war dagegen bisher auf eine lokale Ebene beschränkt. Wofür Babler in Traiskirchen steht, wissen seine Wähler. Wie sich eine Babler-SPÖ auf Bundes- und Europaebene in Asyl- und Migrationsfragen positionieren würde, ist dagegen noch wenig greifbar. "Alle Menschen, die hier leben, müssen ordentlich behandelt werden", so Babler in einem schriftlichen Statement. Seit seinem Amtsantritt 2014 forderte er immer wieder eine Verteilung Geflüchteter auf kleinere, besser betreute Lager, warf der Landes- und Bundespolitik "absichtliche Untätigkeit" vor. Obergrenzen und Zäune würden keine Probleme lösen, meinte Babler 2016. Die geplante Sicherungshaft nannte er einen "Tabubruch", die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria befürwortete er.

In seiner aktuellen Stellungnahme fordert Babler außerdem, die Asylagenden aus dem Innenministerium zu lösen, Flucht und Migration seien "kein Polizeithema, sondern eine soziale Frage". Außerdem betont er die Notwendigkeit von Arbeitsmigration, nicht nur hochqualifizierte Zuwanderer würden gebraucht, etwa im Gesundheitssystem oder Hotels. Doskozil sprach im "ZiB2"-Interview am Donnerstag dagegen explizit von der Notwendigkeit "qualifizierter Zuwanderung".

Auf Kernthemen Doskozils wie Grenzschutz und Asylzentren an den EU-Außengrenzen ging Babler dagegen vorerst nicht ein.

Eingeschränkter Gestaltungsspielraum

Unabhängig davon, ob einer der beiden den Parteivorsitz übernimmt und möglicherweise Teil einer künftigen Bundesregierung sein wird - der politische Gestaltungsspielraum bei Asylfragen ist eingeschränkt. Wer einen Aufenthaltstitel erhält, entscheiden Behörden und Gerichte. Allerdings könne etwa der Innenminister "organisatorische und technische Entscheidungen treffen", sagt Lukas Gahleitner-Gertz vom Verein Asylkoordination. Durch die Allokation von Geld und Ressourcen können etwa Schwerpunkte auf Grenzschutz oder Schnellverfahren gelegt werden. Auf Letztere konzentriere sich der aktuelle Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Hier könnte also Doskozil an seinen Kurs als Verteidigungsminister anschließen.

Auch die Gestaltung der Grundversorgung und der Unterbringung von Asylwerbern beruht auf politischen Entscheidungen. Momentan sei das System laut Gahleitner-Gertz "veraltet" und "unterfinanziert". Hier könnte also Babler Schwerpunkte setzen.

Den größten Einfluss eines Kanzlers und Innenministers in Migrationsfragen sieht Gahleitner-Gertz bei der Positionierung Österreichs auf EU-Ebene. 2020 legte die EU-Kommission einen Vorschlag zu einer umfassenden Reform des europäischen Asylsystems vor, Verhandlungen dazu werden wohl in den nächsten Jahren geführt werden. Ob Babler oder Doskozil dabei eine Rolle spielen werden, entscheidet die rote Basis - und entschieden die Wäherinnen und Wähler.