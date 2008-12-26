Weihnachten mit Kitsch und Krise

Alle Jahre wieder quälen uns zur Weihnachtszeit nahezu alle Sender wie auf Kommando wochenlang mit Nervtötern wie "Last Christmas", "Red nosed reindeer Rudolph", "Let it snow" & Co. Dass es nun die Ö3-Version "Lass es Schneien" von Ex-Kicker Herbert Prohaska gibt, macht die Sache kaum erträglicher.
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Wer im Advent trotzdem nicht abdrehte, bekam eine Paradelektion in perfidem Psychoterror: Der Begriff "Wirtschaftskrise" erlebte inflationäre Höhenflüge. Egal, ob es um Bio-Schweinsbraten oder Ski-Haserln ging, egal wie positiv die Bilanzen auch sind - keine Meldung ohne Krise. So fährt etwa der Handel im Weihnachtsgeschäft trotz Wirtschaftskrise ähnliche (Rekord-)Ergebnisse ein wie im Vorjahr. Trotz Wirtschaftskrise sind Fernreisen und Ski-Destinationen restlos ausgebucht. Trotz Wirtschaftskrise trudelten wieder Millionenspenden am "Licht ins Dunkel"-Konto ein. Und trotz aller Horrormeldungen wird man den Verdacht nicht los, dass die herbeigebetete Krise vor allem in den Köpfen mancher Journalisten stattfindet. Cui bono?
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