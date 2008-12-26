Weihnachten mit Kitsch und Krise

Wer im Advent trotzdem nicht abdrehte, bekam eine Paradelektion in perfidem Psychoterror: Der Begriff "Wirtschaftskrise" erlebte inflationäre Höhenflüge. Egal, ob es um Bio-Schweinsbraten oder Ski-Haserln ging, egal wie positiv die Bilanzen auch sind - keine Meldung ohne Krise. So fährt etwa der Handel im Weihnachtsgeschäft trotz Wirtschaftskrise ähnliche (Rekord-)Ergebnisse ein wie im Vorjahr. Trotz Wirtschaftskrise sind Fernreisen und Ski-Destinationen restlos ausgebucht. Trotz Wirtschaftskrise trudelten wieder Millionenspenden am "Licht ins Dunkel"-Konto ein. Und trotz aller Horrormeldungen wird man den Verdacht nicht los, dass die herbeigebetete Krise vor allem in den Köpfen mancher Journalisten stattfindet. Cui bono?



medienkritik@wienerzeitung.at