Weil es einfach cool ist

Nun sollen wir also alle zur Enthaltsamkeit erzogen werden. In meinem Lieblingslokal werde ich nicht mehr rauchend an der Bar sitzen dürfen, an der ich so viele Stunden verbracht habe. Ich werde ins Hinterzimmer verbannt, wenn ich mir eine Zigarette anzünden möchte. Und als mein Zweit-Lieblingslokal werde ich mir ein anderes suchen müssen. Denn das derzeitige ist etwas größer als 50 Quadratmeter, kann sich einen Umbau nicht leisten und mutiert zum Nichtraucher-Beisl.



Es ist genau diese soziale Komponente, die bei der Raucher-Debatte nur selten zur Sprache kommt. Rücksicht, Schutzfunktion, gesundheitsfördernde Maßnahmen - all das ist als Argument fürs Nichtrauchen zu hören. Doch selbst der Einwand, dass Rauch stinkt, lässt sich verdrehen. Das weiß jeder, der auf ein Konzert geht, wo nicht mehr geraucht werden darf, und der plötzlich mit ganz anderen Gerüchen konfrontiert ist.



Vor allem aber: Was passiert nun mit den Horden plötzlich heimatloser Bar-Raucher? Wohin sollen sie sich wenden? Und was machen die Nichtraucher ohne sie?



Raucher tragen nämlich viel zur Geselligkeit bei - und zur gesellschaftlichen Entwicklung. Ganze philosophische Richtungen sind in vollgequalmten Kaffeehäusern entstanden. Eine existentialistische Debatte mit Albert Camus, der statt einer Zigarette eine Tasse Kräutertee konsumiert - wie soll das gehen?



Raucher plaudern viel, sind manchmal recht unterhaltsam, trinken mehr, bleiben in Lokalen daher länger sitzen. Dass all das ohne Zigarette auch geht, lässt sich genauso wenig beweisen wie die These, dass man ohne Alkohol genauso viel Spaß haben kann wie mit.



Nichtrauchen mag derzeit ja in Mode sein. Aber ich finde Rauchen einfach cool.