Weiß die Fifa, was al-Kafala ist?

Dass der ölreiche Wüstenstaat Katar nicht gerade zu den arbeitnehmerfreundlichsten Ländern dieser Welt zählt, ist hinlänglich bekannt. Die Ausbeutung von Bauarbeitern beispielsweise, die Kritiker als "moderne Sklaverei" bezeichnen und nun sogar die Fifa-Ethikkommission beschäftigt, ist nur die Spitze des Sandberges. Denn genau genommen ist kein Ausländer, ob Chirurg, Koch, Taxifahrer oder Hilfsarbeiter, vor Ausbeutung geschützt - selbst Fußballer, die in Katars Meisterschaft spielen, nicht, wie der aktuelle Fall des marokkanischen Nationalspielers Abdeslam Ouaddou zeigt.



Gesetzlich gedeckt ist das alles - und zwar durch das unsägliche Kafala-System, wo Fragen des Aufenthalts- und Arbeitsrechts aufgrund der hohen Ausländerdichte von bis zu 90 Prozent nicht durch die staatlichen Behörden, sondern durch den Arbeitgeber geklärt werden. Gibt es Probleme oder Streit - etwa aufgrund von Vertragsverstößen (geringere Bezahlung, längere Arbeitszeiten oder kein Urlaub) -, sind Nicht-Katarer klar im Nachteil und müssen die Illegalität und sogar die Ausweisung fürchten.



Angesichts solcher Bedingungen kann man sich nur wundern, wie ein ausländerfeindlicher Staat wie Katar überhaupt in die engere WM-Auswahl kommen konnte? Warum schaut die Fifa nicht zuerst genau hin, bevor sie eine Fußball-WM vergibt? Welche Möglichkeiten hätte doch dieser Verband, wenn er seine Macht nicht im Interesse von Prinzen und Konzernen, sondern der normalen Menschen, der Fans, einsetzen würde? Das, und nicht die leidige Debatte über einen klimatisch opportunen Austragungszeitpunkt der Fußball-WM 2022 ist hier die Tragödie.